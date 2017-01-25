Судья в Симферополе отказался продлевать арест "крымскому диверсанту"

Киевский районный суд Симферополя отказался продлить арест одному из фигурантов первого дела о "диверсиях в Крыму" Редвану Сулейманову.

"Срок заканчивается 30 января 2017 г. Хочу отметить, судья - это зампред суда Диденко, именно тот судья, который отказал ФСБ в допросе адвоката Полозова!" – написал адвокат.

Кроме того, на заседании 18 января Сулейманова обвинили в соучастии в ложном сообщении о теракте.

Напомним, житель Запорожья, проживающий в Крыму, Редван Сулейманов, якобы сознался в планах подорвать аэропорт Симферополя.

Согласно РосСМИ, 29 июля Сулейманов в Симферополе "посетил центральный автовокзал и аэропорт, где нашел четыре места для перспективной закладки самодельных взрывных устройств".

10 августа ФСБ России обвинило украинских военных в попытке совершить теракты в оккупированном Крыму. При задержании "диверсионной группы" якобы погибли двое российских военных. В ФСБ утверждают, что среди схваченных ими украинцев "один из возможных организаторов терактов" Евгений Панов. Позже ФСБ изменило роль Панова в "диверсиях", заявив, что он был координатором.

Украинская сторона изначально опровергла обвинения России в планах совершить диверсии в контролируемом ею Крыму.

Позже в оккупированном Крыму сообщили о новых задержаниях "диверсантов". В ФСБ РФ заявляли о задержании 9 ноября в оккупированном Севастополе "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины"