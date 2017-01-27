Супрун заявила о давлении со стороны силовиков на руководство Минздрава

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о давлении на сотрудников министерства со стороны властей.

По ее словам, правоохранители взялись расследовать закупки Минздравом лекарств через программу помощи ООН.

"По мнению тех, кто инициировал следствие - [закупка производилась] по завышенным ценам", - отметила министр в Facebook.

Супрун сообщила также, что по данному делу 24 января в министерство приходил следователь из Национальной полиции, но его постановление суда оказалось просроченным.

"Уверена, что это - лишь первый визит, которые совсем скоро могут стать регулярными", - подчеркнула глава Минздрава.

Министр резюмировала, что борьба с ее командой в ведомстве набирает обороты и в любой момент работа международных организаций, а также весь закупочный цикл могут быть парализованы.

Ранее вокруг фигуры Супрун вспыхнул скандал, связанный с жалобой директора Института сердца Бориса Тодурова, который обвинил команду министра в срыве закупок препаратов.

Кроме того министра обвиняют в якобы отсутствии у нее диплома, а также пророчат скорую отставку.

Супрун занимает должность и.о. министра здравоохранения Украины с 1 августа 2016 года.

