Незаконно удерживаемый в Российской Федерации журналист национального информагентства "Укринформ" Роман Сущенко написал письмо президенту Украины Петру Порошенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Я осознаю, что мой арест преследует вполне конкретные политические цели, которые Вы, как лидер украинской нации, и я, ее обычный гражданин и журналист, хорошо понимаем. Мой профессиональный и гражданский долг, мораль и корпоративная этика не позволяли пойти на сотрудничество с системой и принять ее предложения. С другой стороны прекрасно понимаю, что надеяться на добропорядочность и милосердие моих, мягко говоря, процессуальных оппонентов было бы наивной иллюзией", - говорится в письме Р.Сущенко, обнародованном С.Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Журналист поблагодарил президента, дипломатов, а также журналистов и правозащитников за активное участие в процессе его освобождения. "Мощная реакция иностранных и отечественных СМИ, в том числе и моего родного агентства "Укринформ", международных неправительственных, гражданских и правозащитных организаций добавляют сил в противостоянии изоляции и психологическому давлению", - отметил Р.Сущенко.

"Обращаюсь к Вам как к отцу. Кому как не отцу знать счастье, наблюдая, как растет его сын? Господин Президент, позвольте мне увидеть, как растет мой сын Максим. Вместе с тем понимаю, что такие дела как мое, не решаются в спешке. Нужно время. Буду терпеливо ждать", - подытожил Р.Сущенко.

В свою очередь, С.Цеголко проинформировал, что П.Порошенко встретился с женой журналиста Анжелой и детьми Юлией и Максимом.

"С днем рождения, Роман! Спасибо за твою журналистскую работу и твою стойкость. Украина сделает все, чтобы освободить тебя", - написал пресс-секретарь.