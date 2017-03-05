 

Сутки в АТО: погиб украинский военный, количество обстрелов со стороны боевиков удвоилось

05 марта 2017 г. 10:27
Источник: Новое Время
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За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 110 раз открывали огонь по позициям украинских сил. В результате один военный ВСУ погиб, еще 10 были ранены и двое травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии и минометов различных калибров боевики обстреливали Богдановку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. Из стрелкового оружия и гранатометов террористы били по Гнутово, Водяному и Широкино. Талаковку, Новотроицкое, Марьинку, Водяное и Лебединское обстреливали снайперы. По Водяному и Широкино также вели огонь БМП.

На Луганском направлении из 152 мм артиллерии террористы обстреливали Калиново-Попасную, Новозвановку и Троицкое, а из артиллерии 122 мм и минометов разных калибров - Новоалександровку, Крымское, Орехово, Попасную, Катериновку, Троицкое и Новозвановку.

ПТРК неоднократно вели огонь по украинским позициям в районе Крымского. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Станицу Луганскую в районе участка разведения сил. По Валуйскому и Станице Луганской также бил снайпер.

На Донецком направлении из танков и минометов различных калибров боевики неоднократно обстреливали Авдеевку, шахту Бутовка, Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Зайцево, Каменку, Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево и Троицкое. По Зайцево и Опытному огонь вел снайпер.

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