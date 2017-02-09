 

Сутки в АТО прошли без потерь

09 февраля 2017 г. 17:33
Источник: Зеркало недели
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Ни один украинский военных не погиб и не получил ранений в результате боевых действий в зоне АТО в среду, 8 февраля, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. "За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не один не был ранен", - сообщил он во время брифинга.

На луганском направлении боевики из артиллерии обстреляли Крымское. По позициям украинских военных было выпушено около 90 снарядов. Оккупанты из минометов нарушали режим "тишины" в Попаснянском районе, районе Бахмутской трассы и в Малиновом к северу от Станицы Луганской. Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 25 вражеских обстрелов, треть – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении обстановка остается напряженной вдоль всей линии столкновения. Боевики активно использовали тяжелое вооружение и днем, и ночью. Самыми горячими точками этого направления стали Авдеевка и ее околицы, а также Светлодарская дуга. Здесь оккупанты активизировались во второй половине дня и до поздней ночи обстреливали позиции бойцов ВСУ из минометов, пушек и танков. Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 33 вражеских обстрела, треть – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении ситуация остается напряженной на подступах к Мариуполю – в Лебединском и Широкино. В течение всего дня боевики обстреливали район из стрелкового оружия, эпизодически – из минометов калибра 82 мм, а вечером – только из минометов. В Марьинке оккупанты нарушали режим "тишины" трижды, в двух случаях – из тяжелого вооружения. Всего за минувшие сутки на и мариупольском  направлении зафиксировано 24 вражеских обстрела, десять – из тяжелого вооружения.

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