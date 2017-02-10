 

Светличная приняла участие в жеребьевке теннисного матча Кубка Федерации

10 февраля 2017 г. 18:09
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Официальная церемония, открывающая двухдневные соревнования в Харькове, состоялась 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Жребий сборных команд Украины и Австралии вытащила руководитель области Юлия Светличная. Выбрав один из четырех шаров, она определила пару теннисисток, которая 11 февраля выйдет на корт первой, а также дальнейший порядок проведения игр.

Представитель Международной федерации тенниса Стюарт Миллер отметил, что Кубок Федерации проводится 55-й год подряд, в этом году в нем принимают участие 117 команд.

«Я благодарен игрокам, которые, несмотря на очень плотный график, смогли найти возможность и играют за свои страны в Кубке Федерации. Я также благодарен главе Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной и гольф-клубу за теплый прием в Харькове», - сказал Стюарт Миллер.

Напомним, 11 и 12 февраля в Харькове сборная Украины, вышедшая во Вторую мировую группу Кубка Федерации по теннису, сыграет со сборной Австралии. Выбор принимающего города подтвердил Совет директоров Международной федерации тенниса (ITF). Поединок будет состоять из пяти матчей, которые сыграют в течение двух дней. В первый пройдут одиночные матчи, во второй – еще одна серия одиночных и парная игра.

В рамках жеребьевки определили, что 11 февраля сыграют первый номер австралийской сборной Дарья Гаврилова и второй номер украинской команды Леся Цуренко. После этого состоится поединок лидера сборной Украины Элины Свитолиной и второго номера австралийской команды Эшли Барти.

12 февраля состоятся одиночные матчи между Элиной Свитолиной и Дарьей Гавриловой, Лесей Цуренко и Эшли Барти. В парном поединке сыграют Надежда Киченок, Ольга Савчук и Эшли Барти, Кейси Делакруа.

 

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