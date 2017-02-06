 

Светличная возглавила рейтинг глав ОГА

06 февраля 2017 г. 17:30
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Юлия Светличная возглавила рейтинг  рейтинг деятельности руководителей обладминистраций от КИУ.

Об  этом сообщается на официальной странице КИУ в Фейсбук

Глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Юлия Светличная возглавила рейтинг деятельности глав ОГА, составленный в рамках проекта Комитета избирателей Украины.

В рейтинге, который состоит из оценки социально-экономического развития региона и результатов опроса 245 местных экспертов (политиков, журналистов, общественных деятелей и активистов), она набрала 6,9 баллов из 10 возможных.

Глава Львовской ОГА Олег Синютка получил 6,7 баллов, руководители Кировоградской и Тернопольской областей Сергей Кузьменко и Степан Барна – по 6,2 балла, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль – 5,8 балла.

На 10-м месте в рейтинге глава Киевской ОГА Александр Горган (5,3 балла), на 11-м руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский (5,2), на 12-м – глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (5,2), на 16-м недавно назначенный глава Одесской ОГА Максим Степанов (5,1), на 17-м – глава Луганской ОВГА Юрий Гарбуз (4,9).
Худшие результаты у главы Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука (4,7), Ровенской ОГА Алексея Муляренко (4,6), Черновицкой ОГА Александра Фищука (4,6), Полтавской ОГА Валерия Головко (4,4), Херсонской ОГА Андрея Гордеева (4,3).

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