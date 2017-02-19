 

Тема Украины стала одной из главных на Мюнхенской конференции - Порошенко

19 февраля 2017 г. 11:38
Источник: Новое Время
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"Украинский вопрос" стал одним из главных на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщил президент Петр Порошенко.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Очень важно, что Украина оставалась среди первых и главных тем на конференции по безопасности в Мюнхене. И мы получили очередное подтверждение мощной мировой солидарности с Украиной", - отметил глава государства.

Напомним, что верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым указала на ответственность России за реализацию Минских договоренностей.

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