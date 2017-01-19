 

Тереза Мэй видит Британию среди мировых экономических лидеров после Brexit

19 января 2017 г. 14:34
Источник: 112.UA
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На Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что ее страна сделает "шаг вперед к новой роли лидера" в мировой экономике после Brexit, передает BBC.

Напомним, что слово Brexit означает выход Великобритании из Евросоюза. 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о сохранении страны в составе Евросоюза. За выход из Евросоюза проголосовали 52% участников референдума, за сохранение членства — 48%.

Мэй не назвала точной даты активизации статьи 50 Лиссабонского договора, которая официально запускает процесс выхода страны из ЕС и определяет правила этого выхода, однако сказала, что, по плану, это должно произойти "в первом квартале 2017 года, не позднее марта".

Это означает, что Великобритания может выйти из ЕС к лету 2019 года.

Мэй отметила, что Великобритания по сути своей торговая страна. И именно выход из ЕС позволит ей стать действительно глобальным торговым игроком. Мэй также заверила присутствующих, что отказ Британии от Евросоюза не означает отказ от Европы в целом. При этом она указала на то, что разные страны на континенте по-разному оценивают британские действия.

"Я готова выступить на защиту свободных рынков, свободной торговли и глобализации. Но я также хочу показать, что эти силы могут работать на благо всех", - заявила Мэй.

Напомним, потери Британии после Brexit могут превысить 300 млрд евро.

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