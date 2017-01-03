 

Террористы лупили по сектору "М" из БМП, ранен боец АТО

03 января 2017 г. 20:03
Источник: Укринформ
22 просмотра

На Мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня многократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли Луганское, а из стрелкового оружия - Зайцево и Луганское.

"В целом, по состоянию на 18.00 было 23 обстрела. Однин наш военнослужащий ранен", - отметили в штабе.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.