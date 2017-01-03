Террористы лупили по сектору "М" из БМП, ранен боец АТО

На Мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов оккупанты неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска в течение дня многократно обстреливали Новозвановку, что на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли Луганское, а из стрелкового оружия - Зайцево и Луганское.

"В целом, по состоянию на 18.00 было 23 обстрела. Однин наш военнослужащий ранен", - отметили в штабе.