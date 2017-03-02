 

Террористы обстреляли жилые кварталы Авдеевки из танков

02 марта 2017 г. 19:32
Источник: Зеркало недели
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Зафиксировано как минимум пять попаданий по территории города.

Боевики российско-террористических формирований возобновили обстрелы жилых кварталов Авдеевки. По состоянию на 16:40 четверга, 2 марта, зафиксировано как минимум пять попаданий снарядов по территории города, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Достоверно известно о попадании снарядов в многоквартирные дома №1 и №8 по улице Гагарина.

По предварительной информации, огонь ведется из танков.

В связи с тем, что обстрелы в данный момент продолжаются, в штабе пообещали предоставить уточненную информацию о жертвах, пострадавших и характере разрушений позднее.

Отметим, днем российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии соблюдения режима тишины в районе Авдеевки.

 

В свою очередь, пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин на своей странице в Facebook сообщил, что погибших в результате обстрелов нет.

 

Утром 2 марта боевики обстреляли украинских военных около Авдеевки. В частности, применялись танки, минометы и гранатометы.

Ситуация в зоне АТО серьезно обострилась 29 января, когда боевики начали массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО привели к серьезным разрушениям и жертвам.
 

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