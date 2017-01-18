Тетерук обвиняет Савченко в "игре в интересах Кремля"

Первый заместитель председателя парламентской фракции "Народного фронта" Андрей Тетерук обвинил народного депутата Надежду Савченко в безответственности и игре в интересах Кремля.

Такое заявление он сделал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, сообщает пресс-служба "НФ".

"Мы предостерегаем вас и удерживаем вас от тех поступков, которые вредят национальным интересам и украинскому народу, тем более тем ребятам, которые попали в плен, и замечали, что именно ваше необдуманное поведение принесет угрозу процессам переговоров... Мы боремся не с вами, мы боремся с вашей глупостью и вашей безответственностью", - подчеркнул депутат.

Обращаясь к Савченко, он обосновал свое мнение так: "Как вы повели людей на смерть, как вы попали в плен и как после этих моментов вы попали на переговоры с террористами - это все ваша безответственность, ваша глупость и неспособность планировать свои действия".

Тетерук также обвинил Савченко в целенаправленной работе на государство-агрессора. "Очень странно, что все ваши разговоры совпадают с теми, которые звучат от "Л/ДНР" или Кремля - с государством, с которым мы боремся. Очень опасное прозвучало мнение с вашей стороны, которое, я так понимаю, будет вливаться из Кремля, что якобы мы воюем персонально с Савченко и она якобы является врагом власти", - отметил депутат.

Как сообщалось, Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании исключил народного депутата Надежду Савченко из своего состава. За соответствующее решение проголосовали 10 членов комитета.

Кроме того, комитет обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой дать оценку заявлениям о признаках государственной измены в действиях Савченко.

Еще в декабре прошлого года Комитет ВР по национальной безопасности и обороны обратился к председателю СБУ Василию Грицаку по поводу поездки народного депутата Надежды Савченко в Минск на тайную встречу с главарями террористов.