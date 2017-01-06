Трамп анонсировал "большое шоу" на своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал "большое шоу" на своей инаугурации.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Надеюсь, все мои сторонники и те, кто хочет сделать Америку снова великой, приедут в Вашингтон 20 января. Это будет большое шоу", - написал Трамп.

Также политик написал, что его главная соперница Хиллари Клинтон и демократы сдались еще до объявления результатов выборов, поскольку "увидели, что происходит в последние две недели и знали, что их ждет".

Трамп объявил о намерении провести первую большую пресс-конференцию на нынешней должности в следующую среду, 11 января.