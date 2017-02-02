 

Трамп бросил трубку во время разговора с премьером Австралии - СМИ

02 февраля 2017 г. 16:38
Источник: Украинская правда
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Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьером Австралии Малкольмом Тербуллом закончился раньше запланированного из-за того, что Трамп оборвал его.
Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп назвал этот разговор "худшим" из всех, которые у него были с мировыми лидерами в тот день, и закончил его раньше, чем планировалось. Издание отмечает, что президент США оборвал разговор на 25-й минуте, хотя планировалось, что он продлится час.

Спор между лидерами произошел после того, как Тербулл попытался добиться от Трампа подтверждения того, что США примут из Австралии 1250 беженцев, как это предусмотрено соглашением, подписанным предыдущей американской администрацией.
В среду Трамп выразил свое возмущение по поводу соглашения в Твиттере.

"Вы в это верите? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных мигрантов из Австралии. Почему? Я изучу это дурацкое соглашение", - написал он.
Премьер Австралии, как сообщает New York Times, отказался комментировать детали телефонного звонка и его продолжительность, однако признал, что разговор был "откровенным".

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