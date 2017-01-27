Трамп может обсудить с Путиным санкции - Reuters

Влиятельные политики в Вашингтоне и иностранные союзники США будут сопротивляться, если новый американский президент решит отменить давление на Россию.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, поднимет на обсуждение вопросы американских санкций против России во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. В прошлом Трамп заявлял, что в рамках поисков улучшения отношений с Москвой, он согласен пересмотреть санкции, которые были введены его предшественником Бараком Обамой после того, как российские силы вторглись в Крым и развязали войну на Востоке Украины.

Если американский президент осмелится отменить это экономическое давление, влиятельные политики в Вашингтоне, а также иностранные партнеры Америки будут сопротивляться этому решению из-за убеждения, что это возможно лишь в том случае, если Кремль выполнит условия Запада относительно мира в Украине.

Reuters напоминает, что самая большая боль России из-за санкций связана с тем, что они перекрыли возможность российским компаниям брать займы и рефинансировать свои долги. Тем временем, у Трампа подтвердили, что думают над отменой санкций против России. Советник президента США Киллиан Конуэй в эфире Fox News сказала: "Все это рассматривается в перспективе улучшения отношений с иностранными лидерами в мире". Ранее представители СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в администрации президента США подготовили указ о снятии санкций с России.

28 января должен состояться телефонный разговор между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом. Главной темой разговора может стать тема атироссийских санкций. В тот же день Трамп проведет телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, на окружение которого наложены санкции.

