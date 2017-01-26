Трамп может принести Украину в жертву России ради общего давления на Китай - FT

Дональд Трамп победил на выборах в США, обещая "сделать Америку снова великой". И теперь ему придется выполнить это обещание. Ему нужно создать новые рабочие места и улучшить уровень жизни "забытых" американцев, которые за него голосовали. Похоже, новый президент США считает самым простым способом это сделать - перестроить экономические отношения с миром, в частности с Китаем. Об этом на страницах Financial Times пишет глава британской компании OGN Group Александр Темерко.

Он обращает на то, что Трамп постоянно грозится прижать Китай до стены. Очевидно, он хочет добиться быстрого повышения уровня жизни в своей стране за счет ослабления Пекина, заставляя его постоянно оглядываться на интересы Вашингтона. Но Китай - не легкий соперник. Его экономика и влияние очень сильные. И справиться с КНР - это не надавить на зависимую от американского рынка Мексику.

Поэтому, по мнению британского бизнесмена, Трампу понадобятся союзники для воплощения старой стратегии: разделяй и властвуй. И именно поэтому новому президенту США нужна Россия. Дружба с Москвой против Китая принесла бы Трампу много возможностей. Он бы смог наладить новые связи с Ираном и Ираком. России такая дружба тоже нужна, поскольку ее экономика на грани после трех лет санкций. В следующем году пройдут президентские выборы, поэтому Владимиру Путину нужны хорошие новости. По мнению автора, США могут пожертвовать Украиной ради этой дружбы с Кремлем.

Администрация Трампа может признать аннексию Крыма и даже "позволить Путину воплотить все свои амбиции на Востоке Украине, в Молдове и Балтии", отдав также ему борьбу с терроризмом в Сирии. Но цена всех этих уступок будет высокой, Путину придется предать союз с Китаем, который все три года поддерживал Россию под давлением санкций, а также помогал самому российскому президенту и его окружению.

"Путину придется принять решение, понимая, что какого бы друга он не избрал, другой постарается, чтобы его жизни не было легким", - говорится в статье.