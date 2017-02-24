 

Трамп может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

24 февраля 2017 г. 9:46
Источник: Новое Время
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Американский президент Дональд Трамп не исключил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном при определенных обстоятельствах, связанных с пусками северокорейских ракет.

"Это очень поздно. Мы очень злы на то, что он сделал [провел испытания баллистической ракеты], и, честно говоря, это должно быть предметом заботы во время администрации [экс-президента США Барака] Обамы", - сказал Трамп в интервью Reuters.

Сообщается также, что в Японии изучают возможности размещения дополнительных систем противоракетной обороны из США с целью сдерживания Пхеньяна.

Напомним, в ночь на 12 февраля власти Северной Кореи провели очередные испытания баллистической ракеты. Стратегическое командование вооруженных сил США сообщило, что запущена была ракета средней дальности.

Перед этим КНДР запустила работу плутониевого реактора на фоне готовящегося визита нового главы Петагона Джеймса Мэттиса в Японию и Южную Корею.

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