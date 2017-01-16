 

Трамп не смог блеснуть знаниями имен глав ЕС, вместо этого рассказал о звонке "приятного парня" по ту сторону Атлантики

16 января 2017 г. 18:51
Источник: УНИАН
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Избранный президент США Дональд Трамп в интервью европейским изданиям перепутал председателя Евросовета Дональда Туска с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

«Я поговорил с главой Европейского Союза, очень приятный господин позвонил мне», - завил Трамп в интервью немецкому таблоиду Bild.

Журналист издания уточнил у Трампа: «Господин Юнкер?». «Да, позвонил, чтобы поздравить меня с победой на выборах», — ответил Трамп.

На самом деле Трамп никогда не общался по телефону с Юнкером, отмечает газета Welt.

После выборов Туск и Юнкер в совместном заявлении действительно поздравляли Трампа с избранием президентом США и приглашали его на саммит ЕС-США, однако по телефону Трамп говорил только с Туском. Они обсуждали необходимость трансатлантического сотрудничества по Украине.

 

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