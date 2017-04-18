Трамп обсудил с Эрдоганом химическую атаку в Сирии

Президент США Дональд Трамп и президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого заявили о необходимости призвать к ответственности президента Сирии Башара Асада за химическую атаку в Идлибе.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Согласно сообщению, Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган также обговорили ракетный удар США по авиабазе сирийских войск в ответ на химическую атаку в Идлибе. Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку Турции. Президенты согласились с тем, что президент Сирии Башар аль-Асад должен нести ответственность за химическую атаку. Также они говорили о продолжающейся кампании по борьбе с "Исламским государством".

Напомним, президент США Дональд Трамп также поздравил президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана с результатом референдума об изменениях в Конституцию.

