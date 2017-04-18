 

Трамп обсудил с Эрдоганом химическую атаку в Сирии

18 апреля 2017 г. 11:33
Источник: РБК - Украина
32 просмотра

Президент США Дональд Трамп и президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого заявили о необходимости призвать к ответственности президента Сирии Башара Асада за химическую атаку в Идлибе.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Согласно сообщению, Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган также обговорили ракетный удар США по авиабазе сирийских войск в ответ на химическую атаку в Идлибе. Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку Турции. Президенты согласились с тем, что президент Сирии Башар аль-Асад должен нести ответственность за химическую атаку. Также они говорили о продолжающейся кампании по борьбе с "Исламским государством".

Напомним, президент США Дональд Трамп также поздравил президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана с результатом референдума об изменениях в Конституцию.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.