 

Трамп обвинил Обаму в утечках информации из Белого дома

28 февраля 2017 г. 9:49
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В утечках информации из Белого дома президент США Дональд Трамп виновным назвал своего предшественника Барака Обаму.

"Я считаю, что Обама стоит за этим [утечками], потому что его люди стоят за этим. И за некоторыми утечками, вероятно, стоит эта группа", - заявил Трамп в интервью FoxNews, кусок которого опубликовал CNN.

Полная версия интервью будет показана в эфире передачи Fox and Friends 28 февраля в 6:00 по вашингтонскому времени (13:00 по Киеву).

Ранее The New York Times сообщила о существовании записей телефонных разговоров, которые подтверждают наличие контактов членов президентской кампании Трампа с представителями российской разведки за год до президентских выборов в США в ноябре 2016 года.

По информации источников, один из фигурантов этих телефонных разговоров - член предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, который сотрудничал с Оппозиционным блоком и организовал тайную операцию по лоббированию в Вашингтоне Партии регионов во время правления Виктора Януковича.

Нынешний скандал назрел после того, как соратник Трампа Майкл Флинн подал в отставку с должности поста помощника президента США по национальной безопасности.

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