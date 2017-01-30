Трамп обвиняет Маккейна и Грэма в попытке развязать Третью мировую

Президент США Дональд Трамп обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в желании развязать Третью мировую войну.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

Президент США посоветовал им сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ и нелегальной иммиграцией.

«Эхо» пишет, что новый президент США якобы считает, что Маккейн и Грэм мало понимают то, о чём говорят.

В своём обращении сенаторы отмечали, что запрет на иммиграцию будет на пользу только террористам, поскольку позволит им активизировать пропаганду и набор новых боевиков свои ряды.