 

Трамп официально признал причастность РФ к кибератакам в США

07 января 2017 г. 12:10
Источник: 112.ua
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп признал факт причастности Российской Федерации к кибератакам на инфраструктуру США, но не считает, что упомянутые атаки повлияли на результаты выборов. Об этом говорится в специальном письменном заявлении, распространенном офисом Трампа.

"В то время как Россия, Китай, другие страны, группы и люди за пределами США, последовательно пытаются взломать кибер-инфраструктуру наших государственных учреждений, предприятий и организаций, в том числе Национального комитета демократов, не было абсолютно никакого влияния на результат выборов", - заявил он.

Заявление было обнародовано после двухчасовой встречи Трампа с представителями трех американских спецслужб, во время которой Федеральное бюро расследований, Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности представили будущему президенту доклад относительно влияния спецслужб РФ на выборы.

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