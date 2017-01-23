Трамп отказался обнародовать декларацию о налогах

Президент США Дональд Трамп не будет обнародовать свою налоговую декларацию.

Об этом советник главы американского государства Келлиан Конуэй заявила в воскресенье, 22 января, в интервью ABC News, добавив, что никому из избирателей "не было до этого дела".

"Людей это не беспокоило. Они проголосовали за него. Хотелось бы прояснить: большинство американцев сейчас заботит только то, как будут выглядеть их декларации в период президентства Трампа, а не как выглядит его", - подчеркнула она, делая отсылку к предвыборным обещаниям республиканца ослабить налоговое бремя для американских граждан.

Между тем, как отмечает DW, на сайте Белого дома размещена петиция, в которой содержатся призывы к Трампу немедленно обнародовать сведения о его налоговой отчетности. На момент написания материала подписи под документом поставили 230 тысяч 993 человека. Таким образом порог в 100 тысяч подписей за месяц, необходимый, чтобы Белый дом согласился рассмотреть обращение, не только достигнут, но и превышен почти в два раза.

Также новейший опрос, проведенный по заказу газеты The Washington Post и телекомпании ABC, свидетельствует о том, что с аналогичными требованиями к главе государства выступают 74% американских респондентов, включая 53% республиканцев.

Сам Трамп в ходе предвыборной кампании утверждал, что не может опубликовать свою налоговую отчетность, пока по ней не будет завершен аудит.