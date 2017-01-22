Трамп отреагировал на протесты, которые произошли против него после инаугурации

Новоизбранный президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты, которые прошли против него 21 января по всему миру.

"Следил за протестами вчера, и у меня сложилось впечатление, будто у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали?", - написал он в Twitter.

Напомним, в Вашингтоне на следующий день после инаугурации Дональда Трампа 21 января прошел многотысячный марш женщин, выступающих против политики нового президента США.

Аналогичные женские марши против Трампа прошли в Лондоне, Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме. В Вене, по оценкам полиции и организаторов, на митинг пришли около 2000 человек.

В Австралии и Новой Зеландии тысячи демонстрантов также приняли участие в женских маршах, участники которых выражают свое недовольство президентом США Дональдом Трампом.

20 января Дональд Трамп принял присягу президента США. Инаугурация 45-го президента США прошла на фоне массовых протестов. В Вашингтоне группа одетых в черное провела марш, в ходе которого начала бить витрины магазинов и стекла автомобилей. В ходе протестных акций были арестованы 217 человек.