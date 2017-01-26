 

Трамп поддержал применение пыток к террористам

26 января 2017 г. 12:10
Источник: РБК-Украина
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Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, пытки, в том числе имитация утопления, являются действенным методом обеспечения государственной безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. "Я хочу обеспечить стране безопасность", - заявил Трамп, комментируя вопрос о применении пыток.

По мнению Трампа, если ИГИЛ делает вещи, о которых никто не слышал со времен средневековья, то бороться с ним нужно их же методами. В противном случае, "мы играем не на равных условиях", заявил президент. Также Трамп добавил, что сделает все, чтобы остаться в рамках законности, но "бороться с огнем нужно при помощи огня".

"Я не хочу, чтобы людям со Среднего Востока или кому-либо еще отрезали головы, потому что они христиане или мусульмане или кто-то еще", - добавил президент.

В вопросе применения пыток Трамп полностью полагается на мнение своей команды, а именно главы ЦРУ Майка Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса. Если они сочтут применение пыток необходимым, Трамп поддержит их решение.

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