 

Трамп поддержал Японию в территориальном споре с Китаем

11 февраля 2017 г. 12:45
Источник: Укринформ
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Президент США Дональд Трамп выразил поддержку усилиям Японии по решению территориального спора с Китаем относительно островов в Южно-Китайском море.

Об этом информирует Радио Свобода.

"Мы преданы безопасности Японии и всех регионов, которые находятся под административным контролем, а также дальнейшему усилению нашего чрезвычайно важного союза", – заявил Трамп 10 февраля в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Острова, которые в Японии называют Сенкаку, а в Китае – Дяоутай, находятся под контролем Токио, но свои права на них выражает и Китай.

В совместном заявлении американский и японский лидеры подтверждают все статьи американо-японского договора о безопасности 1960 года.

Обозреватели отмечают, что остаются неурегулированными разногласия между Вашингтоном и Токио относительно договора о транстихоокеанском партнерстве, участие в котором Трамп полностью отверг.

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