 

Трамп поддерживает возможный распад ЕС, - посол США

14 января 2017 г. 15:05
Источник: РБК-Украина
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Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает возможный распад Европейского союза, который может произойти после выхода Британии из ЕС, передает Daily Telegraph со ссылкой на действующего посла США в Евросоюзе Энтони Гарднера. В частности, Гарднер назвал "глупостью" поддержку распада ЕС.

"Думать, что, поддерживая разделение Европы, мы сможем действовать в своих интересах, было бы абсолютной глупостью…Быть ярыми сторонниками Brexit для нас - это верх глупости", - заявил Гарднер.

Он также отметил, что команда Трампа интересуется у чиновников ЕС, какая следующая страна последует за Британией и заявит о выходе из сообщества.

Отметим, Трамп не скрывал поддержки Brexit, а в ходе предвыборной кампании в экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж, чья агитация привела к решению о выходе из ЕС на референдуме, несколько раз летал в США и делился опытом с Трампом.

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