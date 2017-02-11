 

Трамп пообещал снизить стоимость стены на границе с Мексикой

11 февраля 2017 г. 18:45
Источник: Зеркало недели
43 просмотра

Президент США Дональд Трамп уверен, что сумеет уменьшить стоимость строительства стены на границе с Мексикой.

"Я читаю, что наша великая стена на границе обойдется дороже, чем изначально планировало правительство. Но ведь я еще не участвовал в обсуждении проекта, не проводил переговоров. Когда я подключусь к этому, цена очень сильно упадет" - написал он в своем твиттере.

Трамп напомнил, что недавно он добился снижения расходов на военные самолеты F-35, а также на новый президентский самолет - "борт номер один".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.