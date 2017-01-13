Трамп пообещал собственный отчет о кибератаках

Избранный американский президент Дональд Трамп пообещал представить в течение 90 дней собственный отчет по поводу заявлений о кибератаках со стороны России во время предвыборной кампании в США.

Об этом он написал в Twitter.

"Полностью поддельные факты отвратительными политическими агентами, и демократами, и республиканцами – фейковые новости! Россия говорит, что (у авторов доклада – ред.) ничего нет", – написал Трамп, комментируя отчет американской разведки относительно хакерских атак со стороны России.

"Возможно, (отчет о кибератаках со стороны России – ред.) выпущен "разведкой", с пониманием, что этому даже нет никаких доказательств и никогда не будет. Мои люди будут иметь полный отчет о взломе в течение 90 дней!", – добавил Трамп.