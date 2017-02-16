Трамп попросил Израиль подождать с постройкой новых поселений

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Израиля должно воздержаться от принятия решения о создании независимого палестинского государства на территории страны и проявлять больше гибкости в соответствующих переговорах.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Я бы хотел, чтобы вы немного оттянули с принятием решения по созданию поселений", - сказал Трамп на совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции.

Американский лидер отметил, что достичь этого будет трудно, однако Израиль должен показать свои намерения заключить мирное соглашение с палестинцами.

Ранее представитель Белого дома рассказал, что США готовы отказаться от принципа обязательности "двух государств для двух народов" в вопросах урегулирования конфликта.

Трамп во время встречи пообещал посодействовать в заключении "действительно большого мирного соглашения между Израилем и палестинцами, а в ходе пресс-конференции не дал четкого ответа, по-прежнему ли Вашингтон придерживаться принципа "два государства для двух народов", который на протяжении многих определял политику США в этом вопросе. Трамп заявил, что он будет счастлив от любого решения, которое понравится обеим сторонам конфликта.

"Я буду честен, если Биби (Биньямин Нетаньяху - ред.) и палестинцы, если Израиль и палестинцы будут счастливы, я буду доволен решением, которое им больше всего понравится", - заявил Трамп.

Позже глава Палестины Махмуд Аббас поддержал позицию Трампа в вопросе израильских поселений, сообщает Рейтер.

Ранее секретарь Организации освобождения Палестины, официальный представитель на переговорах с Израилем Саиб Арикат сообщил, что власти Палестинской автономии считают возможным создание единого с Израилем демократического и светского государства, в котором палестинцы получили право голоса.