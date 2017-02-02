Трамп пригрозил ввести войска в Мексику для борьбы с "плохими парнями"

Президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето пригрозил отправить американских военнослужащих в Мексику для борьбы с "плохими парнями". Об этом сообщает AssociatedPress со ссылкой на расшифровку телефонного разговора двух президентов.

Согласно сообщению, из опубликованной части расшифровки невозможно понять, кого именно имел в виду Трамп под "плохими парнями".

Вместе с тем, президент США заявил, что Мексика делает "недостаточно, чтобы их остановить".

"Наши военные не такие, поэтому я могу послать их, чтобы они позаботились об этом", - заявил Трамп.

В то же время официальный представитель Белого дома заявил, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето не высказывал никаких угроз.

Ранее Трамп использовать фразу "плохие парни" во время президентских дебатов в октябре 2016 года. Тогда он обещал избавиться от "наркобаронов" и "плохих парней" в США.