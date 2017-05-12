Трамп призвал Украину и Россию помириться

Американский президент написал твит о встречах с Лавровым и Климкиным.

Президент США Дональд Трамп выложил в твиттере фотографии со встреч с главами МИД Украины Павлом Климкиным и МИД России Сергеем Лавровым и и сопроводил запись призывом к миру.

"Вчера [10 мая] за один день у меня были встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте мириться!" - написал Трамп.

Встреча Трампа с Лавровым в Белом доме прошла 10 мая, ее темами стали ситуация в Сирии и Украине. Трамп в ходе встречи отметил, что ответственность за обеспечение полномасштабной имплементации Минских соглашений лежит на России.

Несколькими часами позже Трамп провел встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Министр сообщил, что попросил США присоединиться к "нормандскому формату" переговоров по Донбассу.