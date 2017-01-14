Трамп рассказал, когда может отменить санкции против России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере в течение определенного периода времени".

Об этом он заявил в интервью Wall Street Journal, передает Reuters.

"Если вы ладите, и если Россия действительно помогает нам, зачем кому-то санкции, если этот кто-то делает некоторые действительно хорошие вещи?", - отметил Трамп.

Он также заявил, что мог бы снять с России санкции, введенные в конце декабря администрацией Барака Обамы за предполагаемые кибаретаки, если Москва будет полезной в борьбе с террористами и достижении других целей, важных для Вашингтона.

Трамп также сказал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным через некоторое время после инаугурации 20 января.

"Я понимаю, что они хотели бы встретиться, и я абсолютно не против", - отметил он.