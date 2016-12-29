Трамп выступил против новых санкций в отношении России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США стоит забыть о претензиях относительно хакерских атак со стороны России во время американской президентской кампании и двигаться дальше.

Об этом сообщает "Би-би-си".

"Я думаю, что нам надо двигаться дальше. Я думаю, что компьютеры серьезно усложнили нам жизнь", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста о том, нужно ли администрации США вводить новые санкции против России. По сообщениям американских СМИ, в четверг 29 декабря Белый дом может объявить о новых санкциях против Москвы "за вмешательство в выборы".

В ответ на вопрос журналиста о хакерских атаках Дональд Трамп заметил, что в компьютерную эпоху "никто не знает точно, что происходит".

Трамп ранее выражал сомнения в выводах американской разведки о том, что за атакой на компьютеры Демократической партии США во время избирательной кампании стоят российские хакеры.

Сам Трамп настаивает на том, что отношения с Россией можно было бы улучшить. На прошлой неделе он заявил, что получил "очень приятное" письмо от российского президента Владимира Путина, в котором тот призывает наладить более тесные связи между двумя странами.

По данным CNN, новые санкции Белого дома будут включать в себя дипломатические и другие меры. В том числе могут быть названы имена людей, которые ответственны за информационную кампанию, в рамках которой использовались сведения, полученные благодаря взлому компьютеров Демократической партии.

Агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что в администрации Обамы обсуждали экономические санкции, а также ограничения на работу российских дипломатов.

Москва отрицает все обвинения в том, что хакерские атаки на Демократическую партию США осуществлялись при одобрении российского правительства или госструктур. В среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Кремль даст ответ в случае, если власти США введут новые санкции в отношении России. По словам Захаровой, любые действия против российских дипломатических представительств в США "немедленно срикошетят по американским дипломатам в России".

На прошлой неделе министерство финансов США объявило о расширении санкций, введенных против России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины.