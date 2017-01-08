Трамп заявил, что при его президентстве Россия будет больше уважать США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность Россия больше уважать Соединенные Штаты, чем сейчас.

"Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошая вещь. Только дураки могут считать, что это плохо! У нас достаточно проблем во всем мире без еще одной. Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем они это делают сейчас. Обе страны, возможно, будут работать вместе, чтобы решить часть из многих крупных и актуальных проблем и вопросов в мире", - написал Трамп 7 января в Twitter.

"Разведка четко заявила, что нет никаких доказательств того, что хакерство повлияло на результаты выборов. Машины для голосования не трогали! Единственная причина обсуждаемого слома плохо защищенных (серверов - ред.) Демократического национального комитета заключается в том, что потери демократов были настолько велики, что они были полностью обескуражены", - заявил Дональд Трамп.