Трамп заявил, что вскоре проведет телефонную беседу с Путиным

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27 января 2017 г. 11:21
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что скоро поговорит по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Он мне звонил, когда я победил на выборах. После этого мы не беседовали. Думаю, побеседуем вскоре", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он также заявил, что будет стремиться наладить хорошие отношения с Россией, поскольку это выгодно обеим странам.

"Мы должны наладить отношения с Россией, как и с другими. Возможно, у нас это не получится, но мы будем пробовать", - сказал Д.Трамп.

По словам президента, "если нам удастся поладить с Россией, будет здорово, будет хорошо и для России, и для нас".

При этом он добавил, что в этом случае США и Россия "вместе вышибут дух" из ИГИЛ, назвав эту организацию "заболеванием".

Журналист телеканала NBC Хелли Джексон в микроблоге в Twitter написала, что, по полученным ею данным от источника в администрации Д.Трампа, лидеры двух стран, "как ожидается, поговорят в выходные дни по телефону".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о телефонной беседе еще не согласован.

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