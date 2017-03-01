Три года после штурма ХОГА. Почему в Первой столице не удалось создать "ХНР"

Сейчас основной заботой одной из сестер милосердия, волонтера Ярины Чаговец является обеспечение раненых солдат всем тем, что не может найти государство. Но свой волонтерский путь Ярина начала как раз помогая раненым и избитым под ХОГА евромайдановцам. Три года назад 1 марта 2014 года она находилась в здании облгосадминистрации. Штурм для нее, как и для большинства евромайдановцев, стал неожиданностью. Весь день на площади митинговали сторонники антимайдана. На сцене среди выступающих в окружении российских триколоров были и Геннадий Кернес с тогдашним губернатором Михаилом Добкиным. После того, как представители власти города и области покинули площадь, в толпе появились спортивного вида молодчики. Было много приезжих, в том числе из России. Их завозили через Донецкую и Луганскую области на автобусах с российскими номерами. Они и составили основную ударную группу штурмовиков. И действовали очень скоординировано. Ярину вместе с другими женщинами из здания вывели после того, как туда проникли антимайдановцы. Уже на улице они попали в руки разъяренных, подогретых алкоголем женщин, которые едва их не растерзали.

Ярина Чаговец, волонтер БФ «Сестры милосердия»

Мальчик студенческого возраста. Он упал на нас так и кричит - Я вас всіх дуже люблю. Слава Україні! Ви такі молодці! Ви такі молодці! Я вас всіх дуже люблю. Подскочила к нему наша Мирослава, медик, она схватила его начала ему оборачивать голову, потому что у него было все абсолютно разбито.

Ярине, в отличие от других евромайдановцев, удалось избежать так называемого коридора позора, через который толпа пропустила часть пленных. Тогда под горячую руку попали и журналисты. Из толпы Ярину вывела неизвестная женщина. Она, уверена волонтер, спасла ей жизнь. Спустя три года Ярина все также вспоминает те события с содроганием. И по- прежнему уверена - не власть, а люди тогда под облгосадминистрацией не допустили русскую весну в Харьков.

Ярина Чаговец, волонтер БФ «Сестры милосердия»:

Я и еще тысячи людей - харьковчан, которые вместе со мной боролись за все это. И в том, что нет в Харькове войны конкретно виноваты мы. Мы это сделали и мы со всем харьковчанами небайдужими отстояли этот город.

Дебаты о том, почему Харьков удалось сохранить в составе Украины, идут на протяжении трех лет. Гражданское общество, безусловно, сыграло свою роль, отмечают политологи. Но победу проукраинских сил обеспечили не только активисты, вышедшие на площадь. Здесь сказалось и наличие сильного среднего и малого бизнеса и отсутствие монолитной олигархической группы, как в Донбассе.

Юлия Биденко, политолог:

Если использовать элитный анализ, то харьковские элиты они также не так сгруппированы и не так монолитны, как донецкие. Если мы берем Донецкий, Луганский регион, то для них вопрос стоял в том, что они теряют власть над всей Украиной. Харьковские же элиты никогда не претендовали на всеукраинское господство и были готовы договариваться и готовы были торговаться, в том числе и с государством Украина, что успешно удалось.

Игорь Полищук, политолог:

Все-таки харьковчане, они всегда были более украиноцентричными, более сознательными, патриотичными, нежели жители Донбасса. Это главная причина. Второй момент, немаловажный, что наша региональная элита смогла вовремя сама объединиться и объединить людей, которые бы ее поддержали в этот сложный момент.

Свою оценку сторонникам «русской весны» дали и правоохранители. Еще в прошлом году они ссылались на определенные трудности в определении участников штурма. Но, тем не менее, за три года было открыто 8 уголовных производств, о подозрении сообщили 7-ми, еще три человека объявлены в розыск. В суде все еще рассматривается дело и одного из наиболее активных участников антимайдана Игната Кромского, более известного под кличкой "Топаз". Но некоторые дела прокуратурой доведены уже до логического завершения.

Александр Шевченко, нач. управления прокуратуры Харьковской обл.

На сегодня мы имеем обвинительные приговоры в том числе и двое лиц осуждены к реальной мере наказания в виде 5 лет лишения свободы. Не так давно. 17 февраля был постановлен последний приговор обвинительный в отношении некоего Зиенко. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, но с испытательным сроком.

В большинстве случаев речь идет об участниках митингов и исполнителях. Те же, кто активно стремился создать в Харькове республику, сбежали в соседнее государство либо на оккупированные территории.