Три националистические партии Украины подпишут совместный манифест

Подписание манифеста запланировано на 9 марта – день рождения Тараса Шевченко.

Политические партии "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" (создана на базе "Гражданского корпуса "Азов") 9 марта планируют подписать Манифест украинских националистов.

Согласно поданной заявке, эти три политической силы намерены собраться возле памятника Тарасу Шевченко в 13.00. В заявке указана форма проведения мероприятия – мирное собрание, посвященное подписанию Манифеста украинских националистов (ожидается участие 300 человек).

22 февраля "Национальный корпус", "Правый сектор" и ВО "Свобода" проводили совместный Марш национального достоинства. Среди требований, которые озвучили лидеры движений, - требование полного запрета на торговлю с оккупированными территориями, отказ от идеи принятия закона об особом статусе Донбасса.

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что его политсила начала координировать свои действия с "Национальным корпусом" и "Правым сектором". Политик подчеркнул, что они, вероятно, вместе пойдут на следующие парламентские выборы.

