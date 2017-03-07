 

Три националистические партии Украины подпишут совместный манифест

07 марта 2017 г. 19:47
Источник: Зеркало недели
2 просмотра

Подписание манифеста запланировано на 9 марта – день рождения Тараса Шевченко.

Политические партии "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" (создана на базе "Гражданского корпуса "Азов") 9 марта планируют подписать Манифест украинских националистов.

Согласно поданной заявке, эти три политической силы намерены собраться возле памятника Тарасу Шевченко в 13.00. В заявке указана форма проведения мероприятия – мирное собрание, посвященное подписанию Манифеста украинских националистов (ожидается участие 300 человек).

22 февраля "Национальный корпус", "Правый сектор" и ВО "Свобода" проводили совместный Марш национального достоинства. Среди требований, которые озвучили лидеры движений, - требование полного запрета на торговлю с оккупированными территориями, отказ от идеи принятия закона об особом статусе Донбасса.

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что его политсила начала координировать свои действия с "Национальным корпусом" и "Правым сектором". Политик подчеркнул, что они, вероятно, вместе пойдут на следующие парламентские выборы.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.