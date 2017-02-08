 

Трояна перевели в замы Авакова

08 февраля 2017 г. 14:01
Источник: Левый берег

Вадим Троян, в статусе и.о. возглавлявший Национальную полицию с ноября 2016 года, переведен на должность заместителя министра внутренних дел.

Об этом журналистам сообщил министр Кабмина Александр Саенко.

"Кабмин назначил замминистра внутренних дел Трояна", - сказал он.

Напомним, в среду Кабмин назначил главой Нацполиции Сергея Князева.

Троян был одним из претендентов на должность руководителя Нацполиции, но снял свою кандидатуру.

Вадим Троян с началом войны на Донбассе был заместителем командира "Азова". С октября 2014 года возглавлял сначала милицию, а потом полицию Киевской области. В марте 2016 года его назначили первым заместителем главы Нацполиции.

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