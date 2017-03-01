 

Тука требует возбудить дело против Садового и Семенченко

01 марта 2017 г. 12:36
Источник: Украинская правда
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Заместитель министра по оккупированным территориям и переселенцам Георгий Тука призвал ГПУ и СБУ привлечь к уголовной ответственности организаторов торговой блокады ОРДЛО.

Об этом он заявил в Facebook.

"Генеральной прокуратуре и СБУ хватит уже "наблюдать" - организаторы "блокады" (Садовый, Березюк, Семенченко, Соболев, Парасюк) должны быть привлечены к уголовной ответственности!" – написал Тука.

По его словам, из-за блокады единственной альтернативой для металлургов станет поставка угля из России. Но существует большая угроза того, что под видом российского Украина будет покупать уголь из "отжатых шахт ОРДЛы", что приведет к реальной финансовой поддержке террористов.

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