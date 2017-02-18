Турчинов: Признание Путиным паспортов "ЛНР" и "ДНР" – это выход РФ из Минского процесса

"Подписание президентом России Владимиром Путиным указа о признании паспортов и других документов самоназваних "ЛНР" и "ДНР", означает выход РФ из Минского процесса", - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, Минский процесс подразумевает деоккупацию востока Украины, и его возвращение в правовое поле страны.

"Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые, как фиговый листок, прикрывали оккупацию Россией части Донбасса. Такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равна заявлении России по выходу из него", – сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равна заявлении России по выходу из него.

Напомним, указ о признание документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подписал российский президент Владимир Путин в субботу, 18 февраля.