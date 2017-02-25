Турция анонсировала визит Гройсмана и подписание визового соглашения с Украиной

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Турцию с официальным визитом, в ходе которого страны подпишут визовое соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.

Сообщается, что соглашение об упрощении визового режима между Турцией и Украиной подпишут в ходе визита Гройсмана в Анкару. По словам Чавушоглу, граждане Украины смогут ездить в Турцию на основе внутренних паспортов. При этом глава турецкого МИД не назвал дату визита Гройсмана.

"Это очень важный документ, учитывая тот факт, что загранпаспорта есть на руках лишь у 30% жителей Украины. Новое соглашение позволит привлечь на курорты Турции большее число туристов из самых различных регионов Украины", - отметил Чавушоглу.