Турция может провести референдум и по вопросу вступления в ЕС, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может провести референдум по вопросу заявки на членство в Евросоюзе.

Об этом он сказал своим сторонникам возле президентского дворца в Анкаре, передает Euractiv.

"В течение 54 лет что они заставляют нас делать у дверей ЕС? Ждать!" - заявил Эрдоган.

Он также прокомментировал угрозы со стороны лидеров ЕС о замораживании переговоров о вступлении Турции.

"Мы сядем и поговорим, и мы можем провести референдум относительно этого (заявки на членство в ЕС) тоже!" - подчеркнул турецкий лидер.Эрдоган добавил, что голосование будет похоже на то, которое в прошлом году провела Великобритания относительно выхода из Евросоюза.

Ранее в Европейском парламенте в очередной раз призвали прекратить переговоры о вступлении Турции в Сообщество и пересмотреть отношения с Анкарой.

Референдум о расширении президентских полномочий состоялся в Турции 16 апреля. По последним данным, переход от парламентской к президентской системе правления в Турции поддержали 51% избирателей, против высказались около 49%. Принятые на референдуме поправки к конституции предоставят президенту Эрдогану беспрецедентные полномочия и позволяют ему остаться на этом посту до 2029 года. Ряд международных организаций раскритиковал условия и результаты проведения референдума. Кроме того, наблюдатели заявили о возможной подтасовке 2,5 млн голосов.

Соглашение об ассоциации между Турцией и Евросоюзом было подписано в 1963 году, а заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987-м. Переговоры о вступлении при этом начались только в 2005 году. За это время были согласованы 14 из 35 технических пунктов, которые турецким властям необходимо выполнить, чтобы достичь стандартов европейского сообщества. Еще 17 пунктов на данный момент заблокированы, а по четырем ведутся переговоры. Разногласия между Брюсселем и Анкарой, в частности, касаются позиции Турции по Кипру и нежелания многих европейских политиков видеть мусульманскую страну в союзе.