 

Турция продлила режим ЧП еще на три месяца

18 апреля 2017 г. 10:35
Источник: Левый берег
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Турция еще на три месяца продлила режим чрезвычайного положения, который был введен после попытки военного переворота в стране летом прошлого года.

Об этом сообщил вице-премьер Нуман Куртулмуш, передаает русская служба Би-би-си.

Совет национальной безопасности страны отмечает, что это позволит "обеспечить преемственность мер предосторожности для защиты принципа правового государства".

Напомним, чрезвычайное положение было введено в Турции в июле 2016 года после попытки военного переворота и с тех пор уже несколько раз продлевалось.

Решение об очередном продлении было принято на следующий день после референдума о расширении полномочий президента Турции. На нем, по официальным данным, за усиление президентской власти проголосовали 51% избирателей. При этом Высший избирательный совет Турции решил засчитать и те бюллетени, которые, вопреки изначальным правилам, не были помечены специальными печатями.

Главные оппозиционные партии страны заявляли о намерении оспорить результаты референдума. В Стамбуле, крупнейшем городе Турции, не утихают протесты против итогов голосования. Очередные акции начались в разных районах города вечером 17 апреля.

Ранее ОБСЕ опубликовала отчет, согласно которому референдум был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок. Эрдоган отверг критику международных наблюдателей и порекомендовал им "знать свое место".

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