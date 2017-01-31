Туск назвал Китай и Россию главными внешними угрозами ЕС

Самоуверенный Китай и агрессия России против Украины являются источниками главных внешних угроз для Евросоюза.

Об этом говорится в письме президента Европейского совета Дональда Туска главам государств и правительств стран-членов ЕС в преддверии неформального саммита европейских лидеров 3 февраля на Мальте.

«Первая угроза является внешней и связана с новой геополитической ситуации в мире и вокруг Европы. Растущая самоуверенность, давайте так это назовем, Китая (особенно на морском пространстве); агрессивная политика России в отношении Украины и соседей; войны, террор и анархия на Ближнем Востоке и в Африке, где главную роль играет радикальный ислам; а также заявления, которые вызывают беспокойство, новой американской администрации делают наше будущее очень непредсказуемым», - заявил Туск.

Вторая угроза, по словам президента Европейского совета, имеет внутреннюю природу и связана с ростом антиевропейских настроений, национализма и ксенофобии.

«Национальный эгоизм стал альтернативой интеграции», - отметил Туск.

Третья угроза, как говорится в письме, выплывает из мнений и позиций самих проевропейских элит.

«Разочарование в политической интеграции, которое сменяется популистскими аргументами, а также сомнения в фундаментальных ценностях либеральной демократии - все это очевидно растет», - отметил лидер ЕС.

По убеждению Туска, преодолеть эти вызовы можно только через решительность и политическую солидарность европейцев.

Следовательно, неотложные решения должны быть направлены на укрепление внешних границ, улучшение сотрудничества между антитеррористическими службами и органами правопорядка, увеличение расходов на оборону, укрепление внешней политики ЕС, поощрение инвестиций, социальной защиты, экономического роста и создание рабочих мест.