Туск сравнил досрочные выборы в Британии с сюжетом Хичкока

Президент Европейского совета Дональд Туск назвал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о досрочных выборах в этой стране поворотом сюжета, достойным режиссера Альфреда Хичкока.

Об этом сообщает Reuters.

"Режиссером Brexit был Хичкок: сначала землетрясение, а затем - увеличение напряжения", - написал политик в своем Twitter.

Таким образом Туск перефразировал приписываемый голливудскому кинематографисту высказывание о том, что хорошее кино "должно начинаться с землетрясения и сопровождаться ростом напряжения", пишет агентство.

Как сообщал Укринформ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о планах провести досрочные всеобщие выборы в стране 8 июня.

Следующие выборы в Британии должны состояться не ранее 2020 года.