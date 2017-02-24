У Беларуси болит голова от России и ее "сферы влияния" - WSJ

Издание не советует Западу принимать Лукашенко в объятия, но и забывать о суверенитете Беларуси тоже не стоит.

Перед празднованием в Беларуси дня ветеранов президент Александр Лукашенко в своем обращении к Вооруженным силам сделал особый акцент на территориальной целостности страны.

В этом, в общем, нет ничего удивительного, но риторика беларуского президента заметно становится все более оборонительной на фоне его конфликта с Москвой.

Об этом в редакционной статье пишет лояльна к Республиканской партии газета Wall Street Journal, напоминая об обострении в беларуско-российских отношениях. Оно началось после того, как Минск разрешил без виз пересекать беларускую границу гражданам 79 стран, в частности США и стран ЕС. А также между Беларусью и Россией возникла напряженность из-за условий и цены поставок российского газа.

Россия не позволит Беларуси сойти с ее экономической и политической орбиты, поскольку она очень важна для проекта Евразийского союза. В это же время, Западу также не стоит менять отношение к "последнему диктатору в Европе" и принимать Лукашенко в свои объятия. Впрочем, не стоит и закрывать глаза на беларуский суверенитет. Издание советует США и ЕС ясно дать понять, что они видят напряжение и признают независимость и территориальную целостность Беларуси.

"Напряжение в Беларуси снова показывает, что проблема с "зоной влияния" Путина заключается в том, что даже ближайшие союзники России не хотят в эту сферу входить", - говорится в статье.

Третьего февраля во время пресс-конференции Лукашенко сделал несколько резких заявлений в адрес кремлевского режима, в частности, заявил, что "друг Путин" толкает его в направлении Запада, пригрозил судом за ограничение поставок нефти и пообещал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора. Также Лукашенко заявил, что братская Украина ведет войну за независимость. Вдр подчеркнул, что Беларуси нельзя допустить того, чтобы пришлось воевать за независимость, которая далась "дешево".

