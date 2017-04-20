У берегов Аляски зафиксировали два российских бомбардировщика

В ночь на 19 апреля американские военно-воздушные силы зафиксировали у берегов Аляски два российских стратегических бомбардировщика Ту-95.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два правительственных источника.

Самолеты появились на радарах в 5 часов вечера по местному времени и пролетели в 36 милях (57,6 км) на север от Алеутских островов.

Американские военные не стали поднимать в воздух свои истребители для перехвата. Но ВВС США направили свой самолет E-3 AWACS, для того чтобы убедиться, что вместе с российскими бомбардировщиками не летят другие самолеты.

Напомним, в ночь на вторник, 18 апреля, истребители американских ВВС у берегов Аляски перехватили два российских бомбардировщика Ту-95, которые приблизились к границе США.