 

У берегов Аляски зафиксировали два российских бомбардировщика

20 апреля 2017 г. 10:53
Источник: Левый Берег
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В ночь на 19 апреля американские военно-воздушные силы зафиксировали у берегов Аляски два российских стратегических бомбардировщика Ту-95.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два правительственных источника.

Самолеты появились на радарах в 5 часов вечера по местному времени и пролетели в 36 милях (57,6 км) на север от Алеутских островов.

Американские военные не стали поднимать в воздух свои истребители для перехвата. Но ВВС США направили свой самолет E-3 AWACS, для того чтобы убедиться, что вместе с российскими бомбардировщиками не летят другие самолеты.

Напомним, в ночь на вторник, 18 апреля, истребители американских ВВС у берегов Аляски перехватили два российских бомбардировщика Ту-95, которые приблизились к границе США.

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