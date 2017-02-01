У дома главаря "ДНР" Захарченко съехалось много грузовиков "КамАЗ" - журналист

По словам журналиста, вокруг дома много охраны.

Возле дома, в котором проживает главарь террористической организации "ДНР" Алексндр Захарченко, съехались грузовые автомобили "КамАЗ", заявил журналист Алексей Мацука.

"Прямо сейчас у дома Захарченко в Донецке куча Камазов. Грузятся или разгружаются пока не ясно - вокруг полно охраны. Жители соседних домов все же надеются на выезд "высокопоставленного республиканца", - написав Мацука в Facebook.

Ранее главарь "ДНР" Захарченко заявил, что в случае "нападения" украинской армии на "республику", российско-террористические группировки захватят Киев.