У Лаврова прокомментировали иск Украины в Международный суд ООН против России

Министерство иностранных дел России заявило о готовности использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной иска против РФ в Международный суд ООН в Гааге.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

Накануне Киев подал иск с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации, которые являются следствием ее незаконной агрессии против Украины.

Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Российский МИД обвинил Украину в "отказе вести предметный диалог и в конечном счете односторонним разрывом консультаций украинской стороной".

Напомним, 16 января по поручению президента Украины Петра Порошенко Министерство иностранных дел подтвердило, что Киев подал иск против России в Международный суд ООН.

Порошенко накануне пояснил, что "Украина хочет привлечь Россию к ответственности за незаконную конфискацию украинского имущества, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение ущерба экологии и и другие процессы, которые нанесли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе".

По его словам, "российские боевики совершали многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, вынужденные покинуть свои дома". При этом Порошенко отметил, что Украина все время с начала конфликта действовала в формате международного права.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ в течение рассмотрения дела по существу.